Kars'ta Kamu, Üniversite Sanayi İşbirliği Toplantısı Yapıldı

04 Aralık 2018 Salı 16:03



04 Aralık 2018 Salı 16:03

Kamu, Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu ToplantısıKars Valisi Türker Öksüz, Başkanlığında yapıldı.Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonunda Vali Türker Öksüz Başkanlığında düzenlenen Vali Yardımcısı Serdar Demirhan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tarkan Tarık Kocagöz, Organize Sanayi Bölge Müdürü Filiz Çalış ve ilgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda, üniversite-sanayi işbirliğinin önemine ve kurulun yapacağı çalışmalara değinildi.Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Türker Öksüz, "Hepinizin bildiği gibi artık günümüzde ülkelerin gelişmişlikleri, kalkınmışlıkların, üniversitelerde üretilen bilgilerin nedenli teknoloji ve üretime dönüştüğü doğrudan bağlantılı olarak yürütülmektedir. Tabi bu bağlamla bilim, teknoloji, araştırma-geliştirme yatırımlara kaynak ayıran ülkeler, diğer ülkelere göre bir adım öne geçmektedir. ve rekabet anlamında daha rekabetçi şartları oluşturabilmektedir" dedi.Yapılan konuşmaların ardından slayt gösterisi ile toplantı devam etti.Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda Kamu, Üniversite Sanayi İşbirliği masaya yatırıldı. - KARS