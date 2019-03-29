Kars'ta Kar Etkisini Sürdürüyor

- Kar
yağışından detay görüntülerKARS - Kars
'ta gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu.
Kentte gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Baharda yağan yoğun kar vatandaşları şaşırttı.
Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerleri önünde biriken karları, bazıları da karla kaplanan araçlarını temizledi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Kars Belediyesi
yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.
Kentte kar etkisini halen sürdürüyor.
Sabah, Kars, Kar, Güncel
Kaynak: AA