Haberler » Güncel » Kars'ta kar ve sis nedeniyle kaybolan 2 kişi bulundu - Haber

Kars'ta kar ve sis nedeniyle kaybolan 2 kişi bulundu

Kars'ta kar yağışı ve sis nedeniyle yollarını kaybeden 2 kişi, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu bulundu.

27.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:40Kars'ta kar ve sis nedeniyle kaybolan 2 kişi bulundu
'ta kar yağışı ve sis nedeniyle yollarını kaybeden 2 kişi, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu bulundu.
Merkeze bağlı Ağadeve köyünde, İbrahim Köksüz (37) ve Abdulsamet Kısak (30) kar yağışı ve sisten dolayı yollarını kaybetti.
Köksüz ve Kısak'ın arayarak yardım istediği köylüler, arama çalışmalarından sonuç alamayınca durumu jandarma ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin kar yağışı altında yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu Köksüz ve Kısak, Selim-Kağızman kara yolu yakınlarında bulundu.
Köksüz ve Kısak'ın genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kümbetli karakolunda götürülen iki kişi, daha sonra ailelerine teslim edildi.

Jandarma, AFAD, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:48 Charlie'nin Melekleri, gala gösteriminde
22:47 İETT'nin bütçesi kabul edildi
22:46 Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğunu ateşe verdi
22:45 Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Keşke ben ölseydim
22:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez...
22:25 İmamoğlu canlı yayında müjdeyi verdi! Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyor
22:20 Son dakika: Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak
21:56 Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik
21:26 "Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
20:29 Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
10:34 Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 22:49:18