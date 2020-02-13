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Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

13.02.2020 00:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:42
ve 'ta kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ardahan kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Olumsuz hava koşulları, Ardahan-Şavşat, Posof- ve Çıldır-Aktaş kara yollarında ulaşımı aksattı.
Posof-Damal yolunun Ilgar Dağı geçidinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin verilmedi.
Kars
Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları yüzünden Digor'da 4, Selim ilçesinde de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
Selim ilçesinde tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ekipler, kapanan 6 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

Ardahan, Damal, Posof, Kars, Güncel

Kaynak: AA


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