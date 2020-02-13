Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

Ardahan
ve Kars
'ta kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ardahan kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Olumsuz hava koşulları, Ardahan-Şavşat, Posof- Damal
ve Çıldır-Aktaş kara yollarında ulaşımı aksattı.
Posof-Damal yolunun Ilgar Dağı geçidinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin verilmedi.
Kars
Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları yüzünden Digor'da 4, Selim ilçesinde de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
Selim ilçesinde tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ekipler, kapanan 6 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.