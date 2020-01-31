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Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

Kars'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yerini tipiye bıraktı.

31.01.2020 20:42 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:48Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi
'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Kar ve tipinin etkili olduğu kentte görüş mesafesi 10 metreye düştü, çok sayıda köy yolu ise kısa sürede ulaşıma kapandı.

Kars'ta şiddetini artıran kar yağışı tipiye dönüştü. Kar ve tipinin etkili olduğu kentte vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kent merkezinde yürümekte zorlanan vatandaşlar toplu taşıma araçlarını tercih ederken, trafik ekipleri sürücüleri duyarlı olmaları konusunda uyardı. Araçların kent dışına zincirsiz çıkmalarına izin verilmezken, Boğatepe Göle, Kars Digor Hanlar Geçidi'nde araçlara kontrollü olarak geçiş veriliyor.

Kar ve tipinin devam ettiği Kars'ta kısa süre çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Kars'ta kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. - KARS

Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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