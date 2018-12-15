Kars'ta Kar ve Tipiden 5 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kars
'ta kar yağışı ve tipiden dolayı 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kars'ta önceki gün başlayan ve aralıklarla yağan kar, gece tipiye dönünce hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipinin etkili olmasıyla 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışma başlattı.
Kar yağışının en etkili olduğu Sarıkamış
'a bağlı Güllüce
, Kozan
, Ortakale, Şehit Halil ve Uzungazi köylerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan köylerin yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin son 1 günde yaklaşık 70 köy yolunu ulaşıma açtığı öğrenildi. - KARS
Kar,Kars
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:46