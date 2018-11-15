Kars'ta kar ve tipiden 71 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars
'ta kar ve tipiden 71 köy yolu ulaşıma kapandıKar yağışı çocukların eğlencesi oldu
KARS - Kars'ta kar yağışı ve tipiden 71 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar yağışı çocukların ise eğlencesi oldu. Kars'ta önceki gün başlayan ve aralıklarla yağan kar gece tipiye dönünce hayatı olumus etkilidi. Kar yağışı ve tipiden 1 köyü yolu kapandı. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışma başlattı."Çocukların eğlencesi oldu"Öte yandan kar yağışı bir taraftan hayatı olumsuz etkilerken, diğer taraftanda çocukların eğlencesi oldu. Digor
ve Sarıkamış
'ta okula giden çocuklar kar yağışı altında bol bol kar topu oynadı. Kar yağışından mutlu olduklarını ifade eden çocuklar, bol bol arkadaşlarıyla kar altında kar topu oymayarak eğlendi."Kapalı yollar ekipleri harekete geçirdi"Kars'ta gece etkili olan kar yağışından Merkeze bağlı Merkeze bağlı Akdere
, Alçılı, Aydınalan, Başkaya, Çamurlu, Çığırgan, Hasçiftlik, Karaçoban
, Küçük Yusuf, Maksutcuk, Yücelen, Arpaçay
'a bağlı Akmazdam, Bozyiğit, Gülyüzü, Taşköprü
, Digor'a bağlı Derinöz, Hasancan, Karakale
, Kırdamı, Mahirbey, Oyuklu, Saklıca, Sorkunlu, Şatıroğlu, Şirinköy, Yemençayır, Kağızman
'a bağlı Akören
, Çengilli, Karakuş, Şaban, Taşbilek, Ülker, Sarıkamış'a bağlı Akkoz, Altınbulak, Aşağı Sallıpınar, Balıklı, Başköy
, Boyalı, Çamyazı, İnkaya, Kalebaş, Kayalıboğaz, Kozan
, Köroğlu, Odalar, Parmakdere, Yukarı Sallıpınar, Selim
'e bağlı Akçakale
, Aşağı Kotanlı, Başköy, Beyköy
, Bozkuş, Darboğaz
, Eskigeçit, Karakale, Sarıgün, Yalnızçam, Yenice
, Yukarı Damlapınar, Büyük Oluklu, Susuz
'a bağlı Büyük Çatak
, Çığrıklı, Erdağı, Ermişler, Gölbaşı, Kalecik
, Kayalık, Kırçiçeği, Kiziroğlu, Küçük Çatak ve Yaylacık yolları ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler sefer oldu. Kars'ta özellikle yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor. Tipiden dolayı açılan yollar tekrar kapanıyor.
Digor,Sarıkamış,Kars,Kar
15 Kasım 2018 Perşembe 10:39