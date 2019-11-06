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Kars'ta kar yağdı, kaz kesimi başladı

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde kar yağmasıyla birlikte, bölgede çok tüketilen kazlar da kesilmeye başlandı.

06.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:26Kars'ta kar yağdı, kaz kesimi başladı

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde kar yağmasıyla birlikte, bölgede çok tüketilen kazlar da kesilmeye başlandı.

'Kar yemeden kaz kesilmez' deyimiyle yola çıkan Karslılar, yağan karın ardından kazlarını kesip, temizliyor. Temizlenen kazlar, tuzlanıp kuruması için evlerin bahçelerinde hazırlanan askılara asılıyor. Yaklaşık 15 ila 20 gün askıda kalan kaz etleri olgunlaştıktan sonra serin yerlerde veya derin dondurucularda kışın yenmek için saklanıyor. Doğal yöntemlerle kesilen, kurutulan kazlar lezzetini kaybetmediği gibi kendine özgü bir tada sahip oluyor. Kars'ta yetiştirilen kazlar, yetiştiricileri tarafından kışlık ihtiyaçları yanı sıra akrabalara gönderilirken, arta kalanları kent merkezindeki lokantalara veya vatandaşlara satılıyor. Kazlar, tanesi 180 ile 200 lira arasında alıcı buluyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde imece usulü kazları keserek, temizyelip, kuruttuklarını belirten Mercan İncedere, "Yaklaşık 4 ay boyunca büyütüp beslediğimiz kaz kesimine başladık. Kesildikten sonra tüyleri temizleniyor. İç organlarını çıkarıyoruz. Daha sonra kazlar tuzlanıyor, bir hafta da baskıda kalıyor. Sabah ve akşam ayazında kurutuyoruz. Kazların kesinlikle güneş görmemesi lazım. Güneş yediği zaman tadını bozuyor. Kazları eskiden soğuk odalarda veya un içinde muhafaza ederdik, şimdi dolaplara koyuyoruz. Oldukça zahmetli, kimse 'çok pahalı' demesin" diye konuştu.



Arpaçay, Kars, Güncel

Kaynak: DHA

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