Kars'ta kar yağdı, kazlar kesilmeye başladı

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:53



19 Kasım 2018 Pazartesi 10:53

Kars'ta kar yağdı, kazlar kesilmeye başladıKARS - Kars'ta karın yağmasıyla birlikte kazlar da kesilmeye başladı. Kesilen kazlar ise temizlendikten sonra uzlanarak evlerin önünde asılarak kurutuluyor. Kars'ta kış sofralarının olmazsa olmazlarından olan kazlar kesiliyor. 'Kar yemeden kaz kesilmez' deyimiyle yola çıkan vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından kazlarını keserek temizliyor. Temizlenen kazlar, tuzlanıp kuruması için evlerin bahçelerinde özel olarak yapılan askılara asılıyor. Yaklaşık 10 ila 15 gün askıda kalan kaz etleri olgunlaştıktan sonra serin yerlerde veya derin dondurucularda kışın yenmek için koruma altına alınıyor.Merkez Kümbetli köyünde kaz yetiştiren Nurgül Ertaş, "Kazlarımızın mevsimi Ekim sonunda başlıyor. Kar yağıyor, buz tutuyor, ondan sonra kazları kesmeye başlıyoruz. Kazların bir lısmını kestik tuza yatırdık, bir kısmını kuruttuk, bir kısmını da keseceğiz. Kaz bir tek Kars'ta değil, her yerde var. Ama Kars'ta farkılıdır. Biz doğal yediriyoruz. Buğda doğal, arpa doğal, doğal yedirdiğimiz için bizim kazların lezzeti daha farklı oluyor" dedi."Kar tadına tat katıyor"Kazın kar yediğinde daha lezzetli olduğunu ifade eden Nurgül Ertaş, "Kar ile buz yediği zaman, kazın tadı daha farklı oluyor. Karı yediriyoruz. Kar yağıyor, buz tutuyor. Sular buz tuttukan sonra kazlara veriyoruz daha lezzetli olsun. Güzel olmasından, lezzetli olmasından dolayı biz kazları besliyoruz. Kar yağdıktan sonra kesmeye başlıyoruz. Kazları kestikten sonra tuza yatırıyoruz. 3 gün sonra tele asıyoruz. Kurusun, pastırma şeklini alıyor. Pastırma şeklini aldıktan sonra tadı daha iyi oluyor" diye konuştu.Kesilen kazları temezleyen Adem Ertaş, "kaz kar düştükten sonra kesimi başlıyor. Kars'taki kazın önemi, havası, suyu, yöresel bir yemeğimiz, tandırda yapılan doğal beslenmiş, herhangi bir horman verilmeyen, kazımız, kendimiz besliyoruz. Kaz fiyatları 130, 150 liraya kadar değişiyor. Kazına göre, büyük, küçük, iyi bir kaz, besi almış bir kaz, 3,5 kilo geliyor. Onun üzerindeki hormonlu oluyor. 4 kilo, 5 kilo gelen kazlar, bir de ırkına göre değişiyor" şeklinde konuştu.Kendine has tadıyla kış mutfaklarının vazgeçilmez yemeklerinden olan kaz, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da yoğun ilgi görüyor. Havaların soğumasıyla birlikte tamamen yetişen kazlar, kar yemesiyle birlikte kesilmeye başladı. Kış aylarında olgunlaşan kazlar kesiliyor. Doğal yöntemlerle kurutulan kazlar lezzetini kaybetmediği gibi kendine özgü bir tada sahip oluyor.Kars'ta yetiştirilen kazlar, yetiştiricileri tarafından kışlık ihtiyaçlarından arta kalanları kent merkezlerinde kaz lokantalarına veya vatandaşlara satılıyor. Kazlar 130 ile 150 lira arasında alıcı buluyor.