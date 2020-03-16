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Kars'ta kar yağışı

Kars'ta birkaç gündür etkili olan yağmurlu hava bugün yerini kar yağışına bıraktı.

16.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:24
Kars'ta kar yağışı
Kars 'ta birkaç gündür etkili olan yağmurlu hava bugün yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla yağan kar, kenti yeniden beyaza bürüdü. Mart ayında yağan kar, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimini de bir kez daha doğruladı.

Hava sıcaklığının artmasına rağmen kar yağışının etkili olduğu Kars'ta gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı 3 derece oldu. Kars'ta aralıklı kar yağışı devam ederken, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğu görüldü.

Kars yağışının hafta sonun kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kars'ta kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derece de düştü. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler : Kars, Güncel

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