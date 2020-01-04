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Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

04.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:27
'ın ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Ağaçların karla kaplandığı, bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, vatandaşlar araçlarının üzerini ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 25, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 90 santimetreye ulaştı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile Sarıkamış Belediyesi ekipleri kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
Vatandaşlardan Tolga Yılmaz, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Dün başlayan kar yağışı halen devam ediyor, Sarıkamış'a kar çok yakışıyor. Erken saatlerde kalkarak evin önünde biriken karları temizledi." dedi.
Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA


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