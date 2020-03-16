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Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ın Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

16.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:22
Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Kars 'ın Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Sarıkamış ve Akyaka ilçeleri beyaza büründü.
Sarıkamış ilçesinde ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı.
Akyaka ilçesine bağlı İbiş köyünde de kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla bazı besiciler zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA

Etiketler : Sarıkamış, Akyaka, Kars, Güncel

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