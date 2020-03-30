Kars'ta Karabağ köyü karantinaya alındı
Kars'ta yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve üç köyde karantina kararı alındı.
30.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:43
Kars 'ta yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve üç köyde karantina kararı alındı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü de karantinaya alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köy girişinde tedbir alırken, köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
Karantina uygulaması kapsamında ayrıca Dağpınar beldesine bağlı Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü ve Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü da karantinaya alındı. - KARS
Korona virüs tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü de karantinaya alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köy girişinde tedbir alırken, köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
Karantina uygulaması kapsamında ayrıca Dağpınar beldesine bağlı Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü ve Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü da karantinaya alındı. - KARS
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA