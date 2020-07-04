Kars'ta Karahan köyünü sel vurdu

Kars'ta Karahan köyünü sel vurduKARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde dolu ve sağanak nedeniyle oluşan sel günlük yaşamı felç etti.

04.07.2020 19:35 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:43
Kars'ta Karahan köyünü sel vurdu
KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde dolu ve sağanak nedeniyle oluşan sel günlük yaşamı felç etti.
Kentte etkili olan sağanak, Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde sele neden oldu. Dolunun ardından yağan şiddetli yağmur köylüyere zor anlar yaşattı. Köylüler önlem almaya çalışırken bir anda bastıran sel önüne ne kattıysa götürdü. Tarım aletleri, ot ve samanlar sele kapıldı, evleri ve ahırları su bastı, biçilmeye hatır çayırlar selle birlikte büyük zarar gördü. Selin ardından Devlet Su İşleri ve jandarma köye giderek inceleme yaptı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
Kars’ta Karahan köyünü sel vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Akyaka, Kars, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Kars'ta Karahan köyünü sel vurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:49: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni - Tanıtım Filmi - Haber 19:49: Son dakika... HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMADA ÖLEN 2 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ BELİRLENDİ - Haber 19:48: Son dakika haberleri | 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (12) - Haber 19:43: Arjantin'de Devlet Başkan Yardımcısının eski sekreteri ölü bulundu - Haber 19:42: Cezaevinden izinli çıkan hükümlü eşini öldürüp kaçtı - Haber 18:38: İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler - Haber 18:35: TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 18:12: Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu - Haberler 07:47: Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor - Ekonomi