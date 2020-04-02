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Kars'ta karantinaya alınan köye giriş çıkış yasak

Kars'ta karantinaya alınan köye giriş çıkış yasak Kars'ta, karantinaya alınan köyün kentle bağlantısı kesildi.

02.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:31
Kars 'ta karantinaya alınan köye giriş çıkış yasak
KARS - Kars'ta, karantinaya alınan köyün kentle bağlantısı kesildi. Jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri aldığı köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Kars'ın Selim İlçesi'ne bağlı Benliahmet Köyü koronavirüs kapsamında karantinaya alındı. Köy girişinde jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Köy girişini kapatan jandarma vatandaşların köy dışına çıkışına izin vermiyor.
Kars'ta Dağpınar Beldesi Merkez Mahallesi, Digor Türkmeşen köyü, Susuz'a Erdağı Köyü, Kağızman Karabağ Köyü ve son olarak Selim benliahmet Köyü karantinaya alınarak giriş çıkışları kapatıldı. Benliahmet Köyü girişinde jandarma ekipleri görev aldı. Köy girişini dubalarla kapatan jandarma adeta bölge de kuş uçurtmuyor.
Öte yandan Benliahmet köyün karantinaya alınmasıyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Selim İlçesi Benliahmet Köyü 2 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi.
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Kars’ta karantinaya alınan köye giriş çıkış yasak

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Selim, Kars, Genel

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Kars'ta karantinaya alınan köye giriş çıkış yasak
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