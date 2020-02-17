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Kars'ta kardan kapanan 225 köy yolu, ulaşıma açıldı

KARS'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 225 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu ulaşıma yeniden açıldı.

17.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:09Kars'ta kardan kapanan 225 köy yolu, ulaşıma açıldı

KARS'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 225 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu ulaşıma yeniden açıldı.

'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası 225 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri ise zorlu karla mücadele çalışması başlattı. Gece gündüz aralıksız çalışan ekipler, iş makineleriyle yolları temizledi. Grup köy yolları başta olmak üzere tüm köylere dağılan ekipler, kepçe ve greyderler ile çalışma yürüttü. İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun mesai yaparak, kardan kapanan 225 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.



Kars, Güncel

Kaynak: DHA

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