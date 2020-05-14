Kars'ta kargaların cips kapma yarışı

Kars'ta kargaların cips kapma yarışıKARS'ın Selim İlçesi'nde aç kargaların cips yemek için verdikleri mücadele ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu.

14.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.05.2020 12:18
Kars'ta kargaların cips kapma yarışı
KARS'ın Selim İlçesi'nde aç kargaların cips yemek için verdikleri mücadele ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu. Selim ilçe merkezinde yiyecek bulmak için uçan kargalar, bir işyerinin önünde kaldırım kenarındaki cips paketinin etrafını sardı. Açık olan paketteki cipsleri almak için kargalar aralarında uzun süre mücadele etti. Etrafından geçenlere aldırış etmeden cips için mücadele eden kargalara bölgeden geçen sokak köpeği ortak oldu. Paketteki cipslerin yarısını afiyetle yiyen sokak köpeği ayrılınca alan yeniden kargalara kaldı. Cipsi kapmak için yerlerini alan kargalar cipsleri teker teker alıp götürmeyi tercih etti. Gagalarındaki cipslerle havalanan kargalar kanat çırparak uzaklaştı. Kars’ta kargaların cips kapma yarışı

Kaynak: DHA

Etiketler: Selim, Kars, Güncel, Haber

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