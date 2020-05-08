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Kars'ta kaşarlı, tereyağlı pideler sofraları süslüyor

Kars'ta kaşarlı, tereyağlı pideler sofraları süslüyorKARS'ın meşhur kaşar peyniri ve tereyağı ramazan pidelerinde sofraları süslüyor.

08.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:56
Kars'ta kaşarlı, tereyağlı pideler sofraları süslüyor
KARS'ın meşhur kaşar peyniri ve tereyağı ramazan pidelerinde sofraları süslüyor. Müşterilerin siparişlerini yetişmek için fırıncı ustaları yoğun şekilde çalışıyor. 34 yıllık fırıncı ustası Erkan Ağdaş, taleplerin her geçen artığını söyleyerek kaşarlı ve tereyağlı pidelerin tok tuttuğunu söyledi.
Koronavirüs salgını ramazan geleneklerinin de değişmesine neden oldu. Ramazanda pideye ulaşmak için uzun kuyrukların oluştuğu fırınların önünde bu yıl eski yoğunluklar yaşanmazken fırıncı ustaları da yalnız kaldı. Kars'ta 34 yıllık fırıncı ustası Erkan Ağdaş, virüs sebebiyle iftar öncesi en sessiz günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda fırın önünde metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışan Ağdaş, virüs tedbirleri sebebiyle saat 17.00'den sonra kimseyi içeri almıyor. Fırın çalışanlarının getirdiği siparişlere göre pideleri hazırlayan Erkan usta yeni dönemi ise yanık sesiyle türkü söyleyerek geçirmeye başladı. Türküleriyle iftara kadar hamur tırnakçısı ve çalışanlara mini konser veren Erkan Usta bu yolla hem eğlenebildiğini hem de efkarlanıp eski günleri hatırladığını söyledi.
KARS KAŞARI VE TEREYAĞLI PİDELER
Bu arada bu ramazanda da Kars'ın meşhur kaşar peyniri ve tereyağlı pideler iftar sofralarının vazgeçilmez tercihleri oldu. Karslılar tadına doyamadıkları kaşar ve tereyağlarını fırına göndererek Erkan ustanın hünerli ellerine teslim ediyorlar. Erkan usta da gün boyu aldığı siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor. Çıkarılan kaşarlı ve tereyağlı pideler daha sonra fırın çalışanları tarafından sahiplerine götürülüyor.
Erkan Ağdaş, kaşarlı ve tereyağlı pidelerin iftarda rahat yenildiğini, sahurda yenildiği zaman da gün boyu tok tuttuğunu söyledi. Erkan usta ayrıca, vatandaşların kaşar ve tereyağının yanında sucuklu pide de istediklerini belirtti. Kars’ta kaşarlı, tereyağlı pideler sofraları süslüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kars, Güncel, Haber

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