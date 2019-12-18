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Kars'ta Kasım ayında 354 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 oranında artarak 138 bin 372 oldu.

18.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:02Kars'ta Kasım ayında 354 konut satıldı
genelinde konut satışları 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 oranında artarak 138 bin 372 oldu. 'ta ise 2019 Kasım ayında 354 konut satılarak el değişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)'in verilerine göre, Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 924 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 506 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 8 bin 428 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Ardahan, 44 konut ile Hakkari ve 72 konut ile Bayburt oldu.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta 2019 Kasım ayında 354 konut, Ağrı'da 211 konut, Iğdır'da 195 konut ve Ardahan'da 2019 Kasım ayında 21 konut satış sonucu el değiştirdi. - KARS

Türkiye, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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