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Kars'ta 'kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi

KARS'ta bir grup genç, Polis Haftası nedeniyle polis ekiplerine sürpriz yaptı.

10.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:33
Kars'ta 'kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi

KARS'ta bir grup genç, Polis Haftası nedeniyle polis ekiplerine sürpriz yaptı. 155'i arayarak kavga ihbarı yapan gençler, gelen polislere pasta ikramında bulundu.

İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Bulaklar site sakinlerinden bir grup genç, Polis Haftası nedeniyle sürpriz hazırladı. Gençler, '155 Polis İmdat' hattını arayıp, cadde üzerinde kavga olduğu ihbarında bulundu. Merkezden, kavgaya müdahale etmek için yönlendirilen polisler, karşılarında ellerinde pasta ile bekleyen gençleri gördü. Gençler "Bu zorlu süreçte görev yapıyorsunuz bizler de sizlere bu sürprizi yaptık" diyerek, üzerinde 'Polis Haftanız kutlu olsun' yazılı pastayı ikram etti. Mumu üfleyen polisler, gençlere teşekkür etti.

Mahalle sakinleri, koronavirüs  önlemleri kapsamında yoğun mesai harcayan polis ekiplerini alkışlayarak 10 Nisan Polis Haftasını kutladı. Bulaklar sitesi sakinlerinden Caner Özyılmaz, koronavirüs nedeniyle polislerin yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Polis ekipleri Covid-19 salgınında sağlık ekiplerinden sonra çok çalıştılar. Biz de kavga ihbarı vererek polisleri çağırdık ve pasta kestik. Polis haftasını kutluyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis Haftası, kavga, Polis, Genç, Güncel
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