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Kars'ta kayısı ağaçları beyaz gelinliğini giydi

Kars'ın Kağızman ilçesinde havaların ısınmasıyla çiçek açan kayısı ağaçları, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

14.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:52
Kars'ta kayısı ağaçları beyaz gelinliğini giydi
Kars 'ın Kağızman ilçesinde havaların ısınmasıyla çiçek açan kayısı ağaçları, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Aras Nehri yatağında bulunan ve verimli topraklara sahip Kağızman'da, tarım arazilerinde meyve ağaçları baharın gelmesiyle çiçek açmaya başladı.
Türkiye 'nin kayısı üretimindeki önemli yerlerinden Kağızman'daki kayısı bahçelerinde renk cümbüşü yaşanıyor.
Beyaz gelinliğini giyen ve canlanan doğayla bütünleşen kayısı ağaçları, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Kayısı üreticilerinden Ali Güneş, kayısı bahçelerinin çiçek açmasıyla Kağızman ilçesinin güzelleştiğini söyledi.
Kağızman'ın kayısı üretiminde önemli yere sahip olduğunu ifade eden Güneş, "Kağızman bölgesinde yetişen kayısı, Türkiye'de yetişen ender meyvelerdendir. Bizim kayısımız daha büyük ve değerlidir, ayrıca aroması çok güzeldir. Şimdi de baharın gelmesiyle çiçek açtı, bizler de bakımını yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Aras Nehri, Kağızman, Türkiye, Kars, Güncel
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