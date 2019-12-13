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Kars'ta kimyasal ve radyoaktif olaylara hazırlık için tatbikat yapıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve tehlikeli maddelere (KBRN) ilişkin olaylara hazırlıklı olmaları amacıyla tatbikat yapıldı.

13.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:46Kars'ta kimyasal ve radyoaktif olaylara hazırlık için tatbikat yapıldı
'ın Sarıkamış ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve tehlikeli maddelere (KBRN) ilişkin olaylara hazırlıklı olmaları amacıyla tatbikat yapıldı.
Sarıkamış Osman Yüce Kayak Tesislerinde KBRN olaylarına karşı hazırlıklı olmaları için UMKE personeline yönelik eğitimler verildi. 3 gün süren ve 22 personele 4 eğitmenin verdiği eğitimler sonrası tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, senaryo gereği kayak tesislerine kimyasal bomba atıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastanelere götürdü.
Kars Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetler Birim Sorumlusu Tahsin Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personelin bilgi ve eğitimi için bu tür tatbikat ve eğitimlerin çok önemli olduğunu söyledi. Eğitimlerin çok başarılı geçtiğini belirten Ulu, "UMKE personelimize, kimyasal, biyolojik, nükleer tehlikelere karşı önce kendisini daha sonra hastaları koruması için eğitim verdik. Tatbikatta kalp masajı, kalp akciğer canlandırması, entübasyon gibi eğitimlerimizi de yeniledik. Bu tür eğitimlerimizi sık sık tekrar ediyoruz." diye konuştu.
Kars UMKE sorumlusu Soner Gül de 3 günlük eğitimde personeli önce haberleşme ve bilgi teknikleri ile doğada hayatını idame ettirebilmeleri konusunda bilgilendirdiklerini anlatarak ardından temel yaşam desteğinden bir insanın hayatını kurtarabilecek her türlü müdahalelere kadar katılımcılara bilgi verdiklerini söyledi.
Gül, UMKE personelinin bu tür tehlikelere karşı hazır olmak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.
Eğitim gören personelden Fatih Taş da iki yıldır UMKE personeli olarak görev yaptığını anlatarak "Ülkemizde veya başka ülkelerde oluşabilecek herhangi bir doğal afette elimizden geldiği kadar katkıda bulunmak istiyoruz. Bunun içinde Sarıkamış'ta 3 gündür eğitim alıyoruz. Bu eğitimler ile kendimizi geliştiriyoruz." dedi.
Sema Oymak da 3 yıldır UMKE personeli olduğunu dile getirerek "Eğitimlerimiz çok güzel gidiyor ve böylece gelişimimizi tamamlıyoruz. Bu eğitimleri olaylara daha hızlı müdahale etmek için alıyoruz." ifadesini kullandı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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