Haberler » Yaşam » Kars'ta kış tedbirleri - Haber

Kars'ta kış tedbirleri

Kars'ta kışın gelmesiyle Kars Valiliği'nce bir takım tedbirler alındı.

26.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:59Kars'ta kış tedbirleri
'ta kışın gelmesiyle Kars Valiliği'nce bir takım tedbirler alındı.

Kars Valiliği'nce alınan tedbirler şöyle sıralandı. Kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesi azalmakta, aynı zamanda taşıtların fren ve durma mesafesi artmaktadır. Taşıt kullanma ve seyahat konforu bozulmakta ve buna bağlı olarak trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği görülüyor.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Kış Lastiği Zorunluluğu" başlıklı 65/A maddesi uyarınca; vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerine ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak, trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik 01 2019-01 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulması gerekiyor.

Hava sıcaklığındaki ani değişiklikler sebebiyle erken ve gizli buzlanma riskine karşı dikkatli ve duyarlı şekilde davranılması, trafik sistemi içerisinde bulunan yük, yolcu ve öğrenci taşıyan ticari araç şoförlerimizin güvenli ve huzurlu bir trafik ortamı sağlanmasına katkı vermek amacıyla kış lastiği uygulama ve denetimlerimize gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

Yapılacak kontrollerde kış lastiği konusunda kurallara uymayan sürücülerin araçları eksikliklerini giderilinceye kadar trafikten men edilecek ve ilgili kanun maddesi uyarınca 625 TL trafik idari para cezası karar tutanağı uygulanacaktır. - KARS

Aralık, Huzur, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
13:47 Esnaf istedi, Başkan Hürriyet çarşıya Kocaelispor bayrağı astı
13:43 Eskişehir Anadolu Yıldızları Spor Kulübü öğrencilerini Anıtkabir ziyareti
13:41 'Erasmus Proje' bilgilendirme toplantısı
13:33 3 aileye eşya yardımı
12:58 Çankaya'dan tüm dünyaya "Şiddete karşı karanlığı aydınlat" çağrısı
12:35 Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan kaleci Muslera oldu
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
21:04 Ukraynalı kadını bir eliyle boğarak öldürürken, diğer eliyle cinsel istismara devam etmiş!
26.11.2019 14:03:53