Kars'ta Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

23 Kasım 2018 Cuma 15:50



23 Kasım 2018 Cuma 15:50

Kars'ta, Kış Tedbirleri toplantısı Vali Türker Öksüz, Başkanlığı'nda yapıldı.Kars Valiliği Kar Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Türker Öksüz, kış mevsiminde il genelinde alınacak trafik tedbirlerini ilgili kurum amirleriyle görüşeceklerini belirtti.Vali Türker Öksüz, "İçişleri Bakanlığı'nın İller İdaresi Genel Müdürlüğümüzün emirleri doğrultusunda kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak ve alınması gereken kararları almak için toplanmış bulunmaktayız. İlimizde kış mevsimi diğer bölgelere göre daha uzun, daha ağır geçiyor dolayısıyla iş yükü ve görev yoğunluğu diğer illere göre daha fazla. Hem geçmiş yıllarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi, varsa bunlara ilave yapılması gereken tedbirler bu ilave tedbirlerinde alınması için çeşitli kurum ve kuruluşlarımızdan görev bölümlerine göre, sorumluluk sahalarına göre alınması gereken tedbirleri ilgili kurumlarında almasını sağlamak, koordinasyonu gerektiren bir husus varsa onu ortaya koymak, planlamak ve önümüzdeki kış mevsiminin ilimizde alacağımız bu etkin tedbirlerle sıkıntı yaratmadan, sorun oluşturmadan geçmesini sağlamak için gerekli planlamaları yapacağız" dedi.Vali Öksüz, "Umuyorum ki; önümüzdeki kış alacağımız bu tedbirlerle vatandaşımıza bir sıkıntı oluşturmadan, günlük hayatının akışını fazla etkilemeden, sonuçta bir sıkıntı oluşmasına meydan vermeden rahat bir şekilde alacağımız tedbirlerle geçecektir diye umuyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarımızda bu anlamda üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirecektir. Vatandaşımızın da tabi önümüzdeki kış mevsimiyle birlikte, hava şartlarının daha ağırlaşmasıyla birlikte kendi almaları gereken tedbirleri de almaları önem arz etmektedir. Bizim alacağımız tedbirler ve vatandaşımızın kendi alacağı tedbirlerle birlikte umuyorum ki kış mevsimi rahat bir şekilde geçilecektir" diye konuştu.Vali Türker Öksüz'ün açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıya, Vali Türker Öksüz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, daire ve kurum amirleri katıldı. - KARS