Kars'ta Kızılay'a kan bağışı kampanyası

DÜNYAYI ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle kan stoklarında düşme yaşanması üzerine başlatılan kan bağışı kampanyasına Karslılar yoğun ilgi gösterdi.

Pandemi ve ramazan ayında düşen kan stoklarına takviye amaçlı yurdun dört bir yanında kan bağışı kampanyaları düzenleniyor. Kızılay Kars Şubesi de kan bağışı organizasyonlarına hız verdi. Kan merkeziyle işbirliği içinde yapılan organizasyon kapsamında Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Konağı önünde Kan Bağış Kampanyası başlatıldı. 2 gün sürecek olan kan bağış kampanyasına Karslılar büyük ilgi gösterdi. Bir ünite kanın 3 hayat kurtardığının farkında olan Karslılar, pandemi sürecinde de kan bağışına destek için adeta sıraya girdi.

Belli aralıklarla kan vererek bunu alışkanlık haline getirenler özellikle de kan verdikten sonra "Kanınızla 3 hayat kurtarıldı" şeklinde geri dönüş aldıklarını belirterek bundan büyük haz duyduklarını belirttiler. Kan vermenin bir öneminin de bulunması zor olan kan gruplarının teminine kolaylık sağlandığını kaydettiler. Vatandaşlar, sağlıklı her bireyin kan vermesi gerektiğini çünkü herkesin hayatı bolunca mutlaka kana ihtiyacının olabileceğini vurguladılar.

Kızılay Kars Şubesi Başkanı Sıddık Demir, "Türk Kızılay'ı olarak Türkiye genelinde Kızılay Kan Merkezimizin stoklarında meydana gelen düşüşten dolayı bu çalışmaları yapıyoruz. Stokları yeniden düzene sokmayı hedefliyoruz. Kars'ta da kan merkezi işbirliği ile yaptığımız bu faaliyetle kan stoklarını normale çevirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda 'bir ünite kan vermek 3 canı kurtarır' sloganıyla yaptığımız bir kan bağışı kampanyasıdır. Kişilerin kendi sağlık

Kars şehir merkezindeki iki günlük çalışmanın ardından ekipler Pazartesi ve Salı günlerinde de Kağızman ilçesinde kan bağışlarını kabul edecekler.