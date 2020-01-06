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Kars'ta 'Kooperatifçilik' konulu resim yarışması

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışması sonuçlandı.

06.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:51 Kars'ta 'Kooperatifçilik' konulu resim yarışması
Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışması sonuçlandı.

Türkiye genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim-öğretim gören ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerini kapsayan "Kooperatifçilik" konulu resim yarışması 'tan da katılım olmuştu.

Yarışma sonucuna göre;Kars'ta dereceye girerek 1'inci olan Kars Mihralibey Ortaokulu 8/D sınıfı öğrencisi Zilan Tikicieri'ye saat ve çeşitli hediyeleri, katılımcı diğer öğrencilere ise yine çeşitli hediyeler, Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin desteğiyle Ticaret İl Müdürlüğü tarafından verildi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatsal faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerin bu faaliyetlere katılımını artırmak, sanatsal aktivitelerde etkin rol oynanması, yeteneklerinin sergilenmesine olanak sağlamak, kalıcı eserler bırakmaya özendirmek, kooperatifçilik konusunda bilgilendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. - KARS

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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