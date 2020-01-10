Haberler » 3. Sayfa » Kars'ta köpekler tehlike saçıyor! Vatandaşlar sokağa çıkmakta korkuyor - Haberler

Kars'ta köpekler tehlike saçıyor! Vatandaşlar sokağa çıkmakta korkuyor

Kars'ta her geçen gün sayıları artan sokak köpekleri, kent sakinlerini korkutuyor. Son olarak 2 genç, köpeklerin saldırısına uğradı. Vatandaşlar köpeklerin korkusundan sokağa çıkmakta tedirgin oluyor.

10.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:08

Kış dönemi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpekleri, sokak ve caddelerde gruplar halinde dolaşarak korku ve paniğe neden oluyor. Sokak köpekleri önceki gece saat 22.30 sıralarında Faikbey Caddesi üzerindeki iş yerlerinden çıkan 2 gence saldırdı.

KENTE KÖPEKLER DADANDI

Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda, gençler hızla koşmaya başlıyor. Köpeklerin peşlerinden geldiği gençlerden biri yol üzerindeki bir iş yerine giriyor. Diğeri ise ayağı kayıp sırt üstü yere düşerek, başını kaldırıma çarpıyor. Yaralanan genç, çektiği acıya rağmen hızla yerden kalkarak, arkadaşının sığındığı iş yerine giriyor.

TURİSTLERİ DE KORKUTTULAR

Öte yandan Kalesi karşısındaki, bisiklet yolu civarında da gruplar halinde gezen sokak köpekleri, turistlere de korku salıyor. Bir turist grubu, sokak köpekleri ile karşılaşınca oldukları yerde kalmak zorunda kaldı. Turistler, köpeklerin uzaklaşmasıyla rahat nefes aldı.

Kars'ta köpekler tehlike saçıyor! Vatandaşlar sokağa çıkmakta korkuyor

Kars, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (18)
ADINIZI YAZIN:kütahyaya gelin durum aynı ıssız yerlerde korkarak yürüyorum
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YORUMSUZ:ZEHİRLEYİN HEPSİNİ.
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
YORUMCU:köpekleri itlaf etmek kolay fakat onlarda bir can taşıyor. belediye ve halk elini taşın altına koysun onlara yiyecek bıraksınlar bakalım . bir daha saldıracaklar mı. insanlar aç kalsa bence daha beterini yapar.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
YUSUF D.:Ülkemizde Belediyeler evcil hayvanlar için bir şey yapmıyor, biraz kısırlaştırma o kadar, her şehir ve kasabada köpek ve kedi bakım evleri açılmalı, her yerde köpekler ve kediler aç bilaç geziyor, ben burada kedilere yiyecek veriyorum yaklaşık 20 kediye bakıyorum. . isteyerek yapmıyorum sadece vicdanım gereği besliyorum, peki karşılığında ne alıyorum biliyormusunuz, komşularımın şikayetini, evet şikayet ediyorlar. . destek vereceklerine, hayvan dostlarımız lafı ülkemizin neredeyse yüzde doksanı için hikaye.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ÖRNEK:BELEDİYE HAYVAN SEVER ONDAN BAŞIBOŞ BIRAKMIŞ BIRAKMIŞ ÇÖPLERİ TOPLUYORLAR.
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
KARSLI:BAŞIBOŞ GEZENLERİ İTLAF EDİN GİTSİN. İLLA BİRİLERİNİ PARÇALAMASINI MI BEKLİYORSUNUZ?
Yayından Kaldır
13 7
Cevap yaz
MERAL:yürü git lan o iğrenç bakış açını da al yanına
Yayından Kaldır
2 4
RESUL:DİLERİM SENİ DE İTLAF EDERLER. AMİN
Yayından Kaldır
3 4
VATANDAŞ:Bu hayvanlar aç ondan dolayı böyle. Kış günü bu soğukta yiyecek bulamıyorlar. Orada yaşayan insanlar ve belediye sadece evdeki artık yiyeceklerini getirse bile yeter bunlara. Ama sadece tehlike olarak görülmüş bu aciz hayvancağızlar malesef.
Yayından Kaldır
7 3
Cevap yaz
BALİ:DİLERİM AYNI KADERİ YAŞAR ONLARA BU KADERİ REVA GÖRENLER
Yayından Kaldır
3 2
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:55  Meghan Markle ve Prens Harry'nin 'Kraliyet' kararı: Sussex Düşesi Kanada'ya gitti - Haberler
10:53  Sivas'ta 27 köy yolu kapalı - Haberler
10:51  Bakan Ersoy: "Yeri geldiğinde hayati tehlikeleri göze almaktan dahi geri durmayan gazetecilerimize... - Haberler
10:51  Rusya'da Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı - Haberler
10:50  İletişim Başkanı Altun: "Türkiye'nin otomobili ile yarım kalmış bir Devrim nihayete eriyor" - Haberler
10:09  ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin öldürülme sebebini açıkladı - Haberler
10:05  CHP'li Deniz Baykal, Libya tezkeresi konusunda hükümete destek verdi - Haberler
09:42  Kars'ta köpekler tehlike saçıyor! Vatandaşlar sokağa çıkmakta korkuyor - Haberler
09:05  Süleymani'yi anma merasiminde hüzünlü anlar yaşandı - Haberler
08:12  Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta yeni video paylaştı - Haberler
10.01.2020 11:06:06