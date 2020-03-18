Kars'ta Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor
Kars'ın Arpaçay ilçesinde belediye ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
18.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:18
Kars 'ın Arpaçay ilçesinde belediye ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
İlçede özel kıyafetli belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde, halkın yoğun alarak kullanabildikleri ibadethaneler, banka şubeleri, otomatik para çekme makineleri ve kurumlarda dezenfekte çalışması yaptı.
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, ilçe genelinde çalışmalara aralıksız devam ettiğini belirterek, "Halkın toplu kullandığı alanları ekiplerimizle dezenfekte ediyoruz, belediye olarak elimizden gelen hassasiyeti gösterip çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
İlçede özel kıyafetli belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde, halkın yoğun alarak kullanabildikleri ibadethaneler, banka şubeleri, otomatik para çekme makineleri ve kurumlarda dezenfekte çalışması yaptı.
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, ilçe genelinde çalışmalara aralıksız devam ettiğini belirterek, "Halkın toplu kullandığı alanları ekiplerimizle dezenfekte ediyoruz, belediye olarak elimizden gelen hassasiyeti gösterip çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
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Kaynak: AA
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