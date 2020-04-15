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Kars'ta Kovid-19'u yenen 32 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 32 yaşındaki Mustafa Çelik, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

15.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:16
Kars'ta Kovid-19'u yenen 32 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi
Kars 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 32 yaşındaki Mustafa Çelik, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Çelik, 27 Mart'da öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle Kars Harakani Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanede yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için tedavi altına alınan Mustafa Çelik, sağlığına kavuştu.
Hastanenin bahçesinde doktorlar ve sağlık personelince çiçek verilip alkışlarla taburcu edilen Çelik, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Mustafa Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, taburcu edildiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Hastanede çok memnun kaldım, çok iyi ilgilendiler, her konuda bana çok yardımcı oldular. Kimse korkmasın, hastaneye gelsin doktorlarımıza, hemşirelerimize güvensin, onlar zaten en güzel önlemi alıyor." dedi.
Başhekim Mutlu Şahin de Çelik'in öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini aktararak, "Hastaya Kovid-19 tanısı konulduktan sonra tedavisine başlandı, tedavisi tamamlandıktan sonra izolasyon kısmını da hastanemizde geçirdik. Bu süreç de tamamlandıktan sonra hastayı evine gönderdik. Hastamız 32 yaşında ve bilinen bir hastalığı yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Çelik, 27 Mart, Kars, Güncel
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