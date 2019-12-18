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Kars'ta koyun otlatma sebebiyle çıkan kavgada bir kişi öldürüldü

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir kişi, koyun otlatma yüzünden tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

18.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:40Kars'ta koyun otlatma sebebiyle çıkan kavgada bir kişi öldürüldü
'ın ilçesinde bir kişi, koyun otlatma yüzünden tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.
İlçeye bağlı Tomarlı köyünde koyun otlatma yüzünden Caner O. ve Ömür D. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ömür D'nin silahla vurduğu Caner O, karnından ağır yaralandı.
Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırılan Caner O, buradaki ilk müdahale sonrası sevk edildiği Kars Harakani Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin Ömür D'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Arpaçay, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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