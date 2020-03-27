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Kars'ta kumar oynarken polisi görünce çatıya saklanan 10 kişi yakalandı

Kars'ta polisin, kumar oynatılan ve güvenlik kamerasıyla gözetlenen kahvehaneye düzenlediği baskında, çatıya saklanan 10 kişi yakalandı.

27.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:56
Kars'ta kumar oynarken polisi görünce çatıya saklanan 10 kişi yakalandı
Kars 'ta polisin, kumar oynatılan ve güvenlik kamerasıyla gözetlenen kahvehaneye düzenlediği baskında, çatıya saklanan 10 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortakapı Mahallesi'nde ruhsatsız kahvehane işlettiği tespit edilen M.Ç'nin kumar oynattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Polis ekiplerince yapılan baskında, ekiplerin geldiğini kameradan görünce çatıya saklanan kahvehane sahibi M.Ç ile G.Ö, Ş.M, Y.D, V,Ş, T.A, R.C, H.B, N.K ve A.G. gözaltına alındı.
Kumarhane olarak işletilen ruhsatsız iş yerinin girişine, polis baskınına karşı önlem için kamera sistemi kurulduğu tespit edildi.
Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel

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