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Kars'ta Kur'an kurslarında eğitim gören kadınlara "Aile içi iletişim" semineri verildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığına bağlı Aile ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünün Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında, Kur'an kurslarında eğitim gören kadınlara yönelik "Aile içi iletişim" konulu seminer verildi.

02.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:50Kars'ta Kur'an kurslarında eğitim gören kadınlara
'ın ilçesinde, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığına bağlı Aile ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünün Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında, Kur'an kurslarında eğitim gören kadınlara yönelik "Aile içi iletişim" konulu seminer verildi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kars İl Müdürlüğü personeli tarafından Sarıkamış İlçe Müftülüğü hizmet binasında düzenlenen seminerde, İlçe Müftülüğü bünyesindeki Kur'an kurslarına katılan yaklaşık 100 kadına eğitim verildi.
Görevli personelin slayt gösterimi ile yaptıkları sunumla, aile içi iletişim,sevgiyi hissetmek ve göstermek, kıskançlık, evlilikte rol paylaşımı ve aile birliğinin korunması konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.
Sarıkamış Müftü Vekili Engin Çelik, burada yaptığı konuşmada, bu tür seminerlerin çok önemli olduğunu belirterek, "Eğitim ailede başlar ilkesinden hareketle toplumumuzda sağlıklı iletişimi aileden başlatmalıyız. Sağlıklı iletişim becerisini kazanmış ailelerden oluşan toplum, kendiliğinden birçok problemini halletmiş olacaktır." dedi.
Seminer, görevlilerin katılımcıların sorularını cevaplaması ile sona erdi.

Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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