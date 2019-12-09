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Lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalıştılar! Olay anı kamerada

Kars'ta Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi önünde 17 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalışan 3 kişi, olay yerinden fazla uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından yakalandı. Liseli kızın kaçırılma anı anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

09.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:18

'ta liseli kızı zorla minibüse bindirerek kaçırmaya çalışan 3 kişiyi polis kıskıvrak yakaladı.

Olay; Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Öğrenci M.B. (17), okuldan çıkınca bir kişi yanına geldi. Bir süre M.B. ile konuşan şüpheli, az ilerde bekleyen minibüse kadar M.B.'yi götürdü. Zorla minibüse bindirilen M.B. için okul polisi seferber oldu. Polisin müdahalesine rağmen olay yerinden uzaklaşan zanlıları, 500 metre ileride polis kıskıvrak yakaladı. Liseli kızın kaçırılma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

500 METRE İLERİDE YAKALANDILAR

Liseli kızı zorla minibüse bindiren ve olay yerinden uzaklaşan şüpheli 3 kişi okul polisinin olayı bildirmesinin ardından 500 metre ileride Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Zorla kaçırılan liseli M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli 3 kişi, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, Tehdit" suçlarından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalıştılar! Olay anı kamerada

Mustafa Kemal Atatürk, Polis, Kars, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
KAYSERİ''DEN SIDDIK SÜSLÜ:Allah''ım çocuklarımızı şeytani insanlardan koru. Amin. Ve ayrıca Kars''lı kardeşlerimize gençlerimize helal olsun olay karşısındakorkmadan anında müdahalede bulunuyorlar.
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TOPLUM MÜHENDİSİ:Sayın Bahçelinin acele ile çıkmasını istediği af kapsamında bu ve benzeri durumların failleri de var mı ?
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