Kars
'ta Liselerarası Futbol
Turnuvasında Şampiyon Alparslan Anadolu Lisesi
şampiyon oldu.
Kars'ta Liseler arası Futbol Turnuvası final karşılaşmasında rakibi İmam Hatip Lisesi'ni 1-0 mağlup eden Alparslan Anadolu Lisesi şampiyonluğunu ilan etti.
Kars Milli Eğitim Müdürlüğü
'nce düzenlenen 'Liselerarası Futbol Turnuvası' oynan final maçıyla sona erdi. 10 takımın katıldığı turnuvada finale kalan Alparslan Anadolu Lisesi ile İmam Hatip Lisesi Halit Paşa Sentetik Sahada şampiyonluk karşılaşmasında karşı karşılaştı. Karşılaşmanın başlama vuruşuyla birlikte rakibi karşısında üstün oynayan Alparslan Anadolu Lisesi rakibi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasını alan Alparslan Anadolu Lisesi öğrencileri sevinçlerini ise arkadaşlarıyla paylaştı.
Kars'ta Liseler arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan Alparslan Anadolu Lisesi Ocak ayında Artvin Borçka
'da oynanacak Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Kars'ı temsil edecek. - KARS
Futbol,Kars,Anadolu Lisesi
Kaynak: İHA