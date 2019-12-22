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Kars'ta liseli öğrencilerden okuma kampanyası

Kars'ta liseli öğrenciler, kitap okuma bilincini yaygınlaştırmak için okuma kampanyası başlattı.

22.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:23 Kars'ta liseli öğrencilerden okuma kampanyası
'ta liseli öğrenciler, kitap okuma bilincini yaygınlaştırmak için okuma kampanyası başlattı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kazım Paşa Caddesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenledi.

"Kitap her yerde!" sloganıyla toplum hizmeti çalışması başlatan Kültür Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübü danışman öğretmeni Beyza Akbaba ve kulüp öğrencileri kitap okumanın sokakta da yapılabileceğini, sadece evde, okulda, odada değil her yerde okunabileceğini göstermek amacıyla çalışma başlattı.

Etkinliği hazırlayan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Beyza Akbaba'ya, desteklerini esirgemeyen Meslek dersleri öğretmeni Sinan Köse'ye, okul idaresine teşekkür eden öğrenciler, bu tür etkinlikleri zaman zaman yapacaklarını kaydettiler. - KARS

Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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