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Kars'ta maddi hasarlı trafik kazası

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 araç, hasar gördü.

19.09.2019 14:56Kars'ta maddi hasarlı trafik kazası
Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 araç, hasar gördü.

Kaza Faikbey Caddesi, GAMP Caddesi kavşağında meydana geldi. Faikbey Caddesi'nde seyirhalindeki kamyon ile GAMP Caddesi'nden seyir halindeki otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada yaralı olmazken, iki araçta maddi hasar meydana geldi. Bir süre araç trafiğinin durduğu caddeye trafik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri yaptıkları incelemenin ardından tarafları aralarında anlaştırdı. Tarafların anlaşmasıyla araçlar yoldan ayrılırken, Fiakbey Caddesi ise yeniden trafiğe açıldı. - KARS

Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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