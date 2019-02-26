Kars'ta Mahalle Bekçilerine Oryantasyon Eğitimi

Kaynak: İHA

Kars Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan 58 çarşı ve mahalle bekçileri için oryantasyon eğitimi verildi.İçişleri Bakanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere alımı yapılan çarşı ve mahalle bekçilerinden, eğitimlerini tamamlayarak Kars Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan 58 çarşı ve mahalle bekçisi için düzenlenen oryantasyon eğitimi Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.Kars Valisi Türker Öksüz'ünde katıldığı oryantasyon eğitimde konuşan İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, "Emniyet teşkilatı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da suç ve suçlularla mücadelede çok önemli vazife yerine getirmektedir. Bu çerçeve de gün geçtikçe başta Cumhurbaşkanımı, İçişleri Bakanımız ve Emniyet Teşkilatımızın değerli yöneticileri ile illerde valilerimizle baraber gerek personel, gerel araç, gereçle ve bütün bu teknolojik imkanlarla sonuna kadar takip edilerek suç ve sululukla mücadelede en üst seviyede gerekli iş ve işlemlerin yapılabilmesi için mücadele edilmekle birlikte, Kars'ta değerli Karslılarında katkısıyla en üst seviyede olan güvenlik hizmetleri, bekçilerinde katılımıyla eni bir ivme kazanacaktır. Kars sokakları artık güvenlik açısından daha canlı, daha güvenli, daha diri olacaktır" dedi.Daha sonra söz alan Kars Valisi Türker Öksüz, "Ülkemizin huzurunun, güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin tesis edilmesinde, kolluk güçlerimiz çok önemli görev ifa ediyorlar. Gerek Emniyetimiz gerek Jandarma Teşkilatımızın değerli mensupları emniyetli kolluk hizmetlerini bir yandan yerine getirirken diğer yandan da suç ve suçluyla mücadele de adli görevinde ifa ederek ülkemizin huzurunun güvenliğinin sağlanmasında çok önemli katkılarda bulunuyorlar. Ülkemizde başta terör örgütleri, PKK/PYD, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı çok önemli mücadele veriliyor. Özellikle son yıllarda verdiğimiz bu mücadelenin gerek hızlı gerekse etkili çok önemli oranda arttı. Sahip olduğumuz imkanlar Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızın sahip olduğu araç, gereç, teknolojik imkanlar gerekse gittikçe artan personel kalitesi artık terörle mücadelede bir yandan çok önemli başarıların kazanılmasına vesile oldu. Diğer yandan da asayiş olaylarının önlenmesinde bizlere çok önemli güç verdi. Artık ülkemizde huzurun, güvenliğin sağlanmasında Emniyet ve Jandarma güçlerimiz görevlerini çok etkin bir biçimde, verimli bir şekilde yerine getirebiliyorlar. Tabi bu hizmetleri yürütürken kolluk kuvvetlerimize destek olmak adın Cumhurbaşkanımızın talimatı, İçişleri Bakanlığımızın koordinesi ile "Çarşı ve Mahalle Bekçisi" alımına da karar verildi. İlimize verilen kontenjan çerçevesinde 70 adet Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına karar vermiştik. Tabi nihai itibariyle peyderpey bunları almaya devam ediyoruz. Bugün 58 tane Çarşı ve Mahalle Bekçimiz yanımızda, aramızda, onlara bu vesileyle teşkilata, ülkemizin güvenliğinin, huzurunun sağlanmasındaki mücadelemize hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından Vali Türker Öksüz, bekçilerle bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki oryantasyon eğitimleri devam ediyor. Kars'ta göreve başlayan 58 bekçinin önümüzdeki günlerde mahalle ve çarşıda görev alacak. - KARS