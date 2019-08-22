Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kars'ta metruk evde yangın

Kars'ta metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22.08.2019 12:34 Kars'ta metruk evde yangın
Kars'ta metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars Ordu Caddesi üzerinde bulunan metruk evden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik altına alarak itfaiyeyi bekledi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin sebebini bulabilmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

Öte yandan Kars'ta özelikle sahipleri tarafından boşaltılan ve uzun süre boş kalan metruk evlerde zaman zaman yangınların çıktığını belirten vatandaşlar, metruk binaların yıkılarak tamamen düzeltilmesi istiyor. - KARS

İtfaiye, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:51   Çaldıkları büyükbaş hayvanları otomobille kaçırırken yakalandılar
13:40   Hatay şehidini son yolculuğuna uğurluyor
13:38   Yüzleri maskeli terör yandaşları minibüsü böyle yaktı
13:36   Araban'da otomobil devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı
13:32   Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı
13:31   Babasından kalan mirası reddeden 8 aylık hamile kadının, eşi ve amcası tarafından darp edildiği...
13:29   İstanbul'da 3 ilçede tekstil atölyelerini soyan hırsız yakalandı