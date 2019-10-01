Haberler » Güncel » Haber

Kars'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

01.10.2019 22:06Kars'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kars'ın Kağızman ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ateşyen yolunda, Volkan Bal idaresindeki 36 KC 018 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kürşat Nuray'ın kullandığı 36 KC 346 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Nuray ile motosikletin arkasındaki Sinan Bayşar yaralandı.
Kürşat Nuray ve Toprakkale Mahalle Muhtarı olduğu öğrenilen Sinan Bayşar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Kağızman Devlet Hastanesinde ilk tedavilerinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Volkan Bal, Kağızman, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:43 Adana'da 1545 polis ile hava destekli 'asayiş' uygulaması
00:42 Arnavutköy'de kimyasal paniği 4 (havadan görüntülerle)
00:40 Ankara'da müstakil evde yangın paniği
00:39 Ankara'da müstakil evde yangın paniği
00:39 Cumhurbaşkanı erdoğan davetlilere köfte ikram etti
00:38 Cumhurbaşkanı erdoğan yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı
00:36 Gebze kaymakamı güler yaya geçidinde kontrolde bulundu