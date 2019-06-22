22.06.2019 16:19
Haberler » Güncel » Haber

Kars'ta muhtarlık kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kars

Kars'ın Arpaçay ilçesinde muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan silahlı kavgada eski muhtar yaralandı, oğlu ise hayatını kaybetti.

Kars 'ın Arpaçay ilçesinde muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan silahlı kavgada eski muhtar yaralandı, oğlu ise hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Mescitli köyünde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Metin H'nin yakınları Fahrettin, Erhan ve Mustafa A. ile eski muhtar Halis O. ve oğlu Yakup O, arasında seçim nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Halis O. ve oğlu Yakup O. yaralandı.
Arpaçay Devlet Hastanesine kaldıran yaralılardan Yakup O. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Halis O. ise aynı hastanedeki ilk müdahale sonrası Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.
Zanlılar Fahrettin, Erhan ve Mustafa A. ise köye gelerek, geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Arpaçay , Kars , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:47 Sigortacılık Sektörü İstişare Toplantısı
16:46 Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:46 Oğlunun sünneti için yağlı güreş düzenledi
16:45 Eskişehir'de güneş yüzünü gösterdi
16:45 Başkan Aydar, Vali Demirtaş ile Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesinde
16:45 Piyasa değeri 3 milyon lira olan ilaç ele geçirildi
16:44 Polonyalı kadına çarpan motosikletin sürücüsüne tokat