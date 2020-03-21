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Kars'ta Nevruz Ateşi

Kars'ta Nevruz Ateşi KARS Kars'ta Nevruz Bayramı dolayısıyla lastiklerle izinsiz yakılan "nevruz ateşi"ni polis söndürdü.

21.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:06
Kars 'ta Nevruz Ateşi
KARS - KARS Kars'ta Nevruz Bayramı dolayısıyla lastiklerle izinsiz yakılan "nevruz ateşi"ni polis söndürdü.
Atatürk Mahallesi'nde bir araya gelen bir grup genç, Nevruz Bayramı'nı bahane ederek lastikleri ateşe verdi. Ateşin yakıldığı bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri ateş yakan gençleri uyararak yakılan ateşi kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.
Atatürk mahallesinde yakılan lastikle yakılan ateş, itfaiyenin çıkamayacağı bölgede olduğu için ekipler, ateşin üzerine toprak atarak söndürebildi.
Öte yandan kent genelinde yakılan ateşlere polis ekipleri izin vermedi. Kars’ta Nevruz Ateşi

Kaynak: İHA

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Kars'ta Nevruz Ateşi
Etiketler : Nevruz Bayramı, Polis, Kars, Genel

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