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Kars'ta öğrenciler bilet kuyrukları oluşturdu

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) eğitim gören öğrenciler, okulların 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından otobüs firmalarında uzun bilet kuyrukları oluşturdu.

12.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:02
Kars'ta öğrenciler bilet kuyrukları oluşturdu
Kafkas Üniversitesi (KAÜ) eğitim gören öğrenciler, okulların 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından otobüs firmalarında uzun bilet kuyrukları oluşturdu.

Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler, uzun bilet kuyrukları oluştururken, firmalarda sistemler kilitlendi. Öğrenciler bilet almak için saatlerce otobüs firmaları önünde bekledi.

Kars Faikbey Caddesi üzerinde bulunan otobüs firmalarına ait yazıhanelere akın eden üniversite öğrenciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Kente otobüs firmalarının önündeki yoğunluk devam ediyor. Bilet almak isteyen öğrenciler sistemlerin açılmasını bekliyor. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler : Kafkas Üniversitesi, Kars, Güncel

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