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Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli, panik yarattı

Kars'ın en işlek noktalarından Faikbey Caddesi'nde görülen Çinli, kenttekilerin panik yaşamasına neden oldu. İhbar üzerine o noktaya giden polis ve sağlık ekiplerine çantasını vermeyen Çin uyruklu şahıs, çantasını da vermek isteyince yaşanan tedirginlik arttı. Şahıs, daha sonra gözetim altına alındı.

31.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:46

Koronavirüs Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olunca sokaktaki yaşam da bundan direkt etkileniyor. Kars 'ta görülen Çin uyruklu bir kişi de hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

Faikbey Caddesi'nde Çin uyruklu bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen özel kıyafetli Acil Sağlık ve UMKE ekipleri ile polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

ÇANTASINI VERMEK İSTEMEDİ

Çevrede kısa süreli tedirginliğin yaşandığı olayda, Çinli vatandaş ikna edilerek eldiven ve maske verildi. Daha sonra ambulansa doğru giden Çinli, bu sefer de sırt çantasını yetkililere vermek istemedi. Sağlık ekipleri cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaşlardan bir poşet aldı. Çinlinin sırt çantası poşete konularak ambulansa bırakıldı. Ardından da Çinli vatandaş ambulansa bindi.

GÖZETİM ALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerince gözetim altına alınan Çinli, Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Koronavirüs olup olmadığı henüz bilinmeyen Çinli, hastanede gözetim altına alındı. Çinli şahsın Erzurum'dan Kars'a geldiği öğrenildi. Şahsın Yabancılar Şube Müdürlüğünce Erzurum'a gönderileceği belirtildi.

Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli, panik yarattı
Kars’ta çantasını polise vermeyen Çinli, panik yarattı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Polis, Kars, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel

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Doğu Anadolu Bölgesi İli Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli, panik yarattı
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