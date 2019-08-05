Kars'ta örtü yangını

Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 hektarlık alanda zarar oluştu.
Sarıkamış Sarıçam
Ormanları Hamamlı bölgesi Kız Kilisesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan örtü yangınını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
Olay yerine giden Sarıkamış Orman İşletmesi ve Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
Yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının ardından ekiplerce bölgede yeniden yangın çıkmaması için soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.
Yetkililer, havanın sıcak olduğuna işaret ederek, piknik yapmak için ormanlık alana gelenler başta olmak üzere vatandaşların yangın çıkmaması için daha duyarlı ve dikkatli olmasını istedi.