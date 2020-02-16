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Kars'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Kars Kağızman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu.

16.02.2020 23:32 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:32Kars'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kağızman Kesikköprü mevkiinde meydana geldi. Otomobiliyle evine gitmekte olan A.Ö., Kesikköprü mevkiinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü A.Ö. ve otomobilde yolcu bulunan B.Ö. ağır yaralandı. Yaralılar güzergahı kullanan sürücüler ve vatandaşların yardımıyla kaza yapan otomobilden çıkarıldı.

Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Olay olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara il müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından vatandaşların yardımıyla yukarıya çıkarılan yaralılar ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kağızman, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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