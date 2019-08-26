Haberler» Güncel» Haber

Kars'ta otomobille süt toplama aracı çarpıştı: 2 yaralı

Kars'ta otomobille süt toplama aracının çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

26.08.2019 12:48 Kars'ta otomobille süt toplama aracı çarpıştı: 2 yaralı
Kars'ta otomobille süt toplama aracının çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Ersin Bilgin idaresindeki 36 AZ 383 plakalı süt toplama aracı, Erzurum-Kars kara yolunun Cumhuriyet köyü kavşağında Ertürk Saldun'un kullandığı 76 DA 367 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen otomobilde sıkışan Oral ve Aşkın Samaras yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Araçtaki sütün yola dökülmesi nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, kara yolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:20   Akşener'den Emine Bulut'un ailesine taziye ziyareti
14:19   AA'nın 16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi başladı
14:18   Balıkesir Avlu, Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yaptı
14:18   Suriyeli kız çocuklarının "saçlarına örgü, yüreklerine kardeşlik" götürecekler
14:18   Bağlar Belediyesi'nden camilerde temizlik çalışması
14:16   Ahlatlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
14:16   Toprak işlemesiz tarım yaygınlaşıyor