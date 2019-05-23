Kars'ta "Oyun her zaman her yerde ve herkese" etkinliği

Kars Yenişehir Anaokulu'nda, "Okul Öncesinde Okul Dışarısında ve Oyun Oynama Günü Etkinlikleri" kapsamında veliler, öğretmenler ve öğrenciler oyun oynadılar.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün direktifleri doğrultusunda dünyada kabul gören okul dışarıda günü etkinlikleri Kars'ta da yapıldı.
Tüm Ana okullarında yapılan etkinlikte geleneksel çocuk oyunları etkinliği oyun her zaman her yerde ve herkese sloganıyla gerçekleştirildi. Yenişehir Anaokulunda yapılan etkinliğe ise tüm öğrenciler öğrenci velileri ve öğretmenler iştirak etti. - KARS
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Kaynak: İHA