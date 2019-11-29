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Kars'ta PKK/KCK'dan gözaltına alınan 9 kişi adliyeye getirildi

Kars'ta eşzamanlı PKK-KCK'ya yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

29.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:45Kars'ta PKK/KCK'dan gözaltına alınan 9 kişi adliyeye getirildi
'ta eşzamanlı PKK-KCK'ya yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik Kars'ın Digor ve Kağızman ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli 9 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzer önce Harakani Devlet Hastanesi'ne ardından Kars Adliye Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
(Işık Çapanoğlu/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Kars, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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