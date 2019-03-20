Kars'ta Pkk/kck Operasyonu

Kars
'ta sosyal medya üzerinden terör örgüyü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.
Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazlı açıklamada, "Kars İl Jandarma
Komutanlığımız tarafından yürütülen planlı faaliyetler kapsamında; Digor
, Selim
ve Susuz
ilçelerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 9 şüpheli şahsa yönelik adli makamların talimatıyla eş zamanlı operasyon icra edilmiştir" denildi.
Öte yandan jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS
PKK, Kars, 3. Sayfa
Kaynak: İHA