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Kars'ta PKK/KCK operasyonu

Kars'ın Kağızman, Digor ilçeleri ile İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliye sevk edilen 9 kişinden 2'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:26Kars'ta PKK/KCK operasyonu
'ın Kağızman, Digor ilçeleri ile İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliye sevk edilen 9 kişinden 2'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Zanlılar, Kars Harakani Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ek gözaltı süresi verilen diğer 7 zanlı da İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kars, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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